Тульская область подвернулась массированному налету украинских беспилотников

В Тульской области силами ПВО Минобороны сбиты 16 беспилотников. В результате массированного налета повреждены несколько машин, хозпостроеки и остекление в жилом доме, сообщил в своем тг-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами ПВО Минобороны РФ атака отражена, по предварительной информации, уничтожены 16 БПЛА», – пояснил губернатор Миляев.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Миляев сообщил, что выехал в город Алексин, где вместе с главой администрации Павлом Федоровым оценил ситуацию после налета украинских беспилотников.

Тула, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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