В Казани после налета дронов произошел пожар на заводе

В Казани произошел пожар на заводе «Оргсинтез». Причиной стала атака БПЛА со стороны Украины.
Ранее в аэропорту Казани в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов были введены ограничения на вылет и прием рейсов.
Очевидцы сообщили, что слышали взрыв в районе завода «Оргсинтез», после чего произошло возгорание. В настоящее время пламенем объяты три цистерны.
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что экстренные службы оперативно прибыли на место. «Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», – написал он в своем телеграм-канале.
Вероятно, ВСУ использовали для атаки дальнобойный БПЛА типа «Лютый», который способен преодолевать расстояния до 1000 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки, передает «Mash».
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Казань подвергается атаке, 31 мая прошлого года ВСУ запустили беспилотники в сторону Казанского кремля.
Казань, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»