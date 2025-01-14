Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

В Донецкой народной республике сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По данным регионального УФСБ, женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности «в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности».

Следственное подразделение УФСБ РФ по ДНР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» соответственно.

Подробности о фигурантке дела не раскрываются.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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