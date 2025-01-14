Более сотни спортсменов вернули свои медали, завоеванные в Париже, потому что они заржавели и облезли

Более 100 недовольных спортсменов вернули свои олимпийские медали всего через пять месяцев после Игр 2024 года в Париже – их награды заржавели, потускнели и облезли.

Обеспокоенность по поводу низкого качества медалей, выданных парижскими организаторами, возникла во время прошлогоднего мероприятия, когда американский скейтбордист Найджа Хьюстон рассказал о шокирующем состоянии своей бронзовой награды, которую он завоевал во французской столице.

Затем несколько других спортсменов поделились фотографиями стремительного ухудшения качества своих медалей, в том числе звезды сборной США Ник Иткин и Илона Махер.

Двое французских олимпийцев в прошлом месяце стали последними, кто публично пожаловался на состояние своих парижских наград.

Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар рассказали в социальных сетях о плачевном состоянии своих бронзовых медалей, которые они вместе завоевали в комбинированной эстафете 4x100 метров.

В сообщении французской ежедневной газеты La Lettre утверждается, что число спортсменов, вернувших свои медали парижским организаторам, превысило сотню.

Есть мнение, что проблемы с медалями возникли из-за запрета на использование одного из компонентов и недостатка времени на тестирование.

Медали были разработаны французским ювелирным домом класса люкс Chaumet и украшены куском железа, снятым с Эйфелевой башни во время реставрации в XX веке.

Медали Парижа-2024 включают в себя фрагмент Эйфелевой башни как дань уважения городу-организатору, однако точный состав медалей различается.

Так, золотые медали в основном изготавливаются из серебра с золотым покрытием. Бронзовые медали обычно представляют собой смесь меди, цинка и олова.

Бронза естественным образом окисляется под воздействием воздуха и влаги. Скорость деградации бронзы зависит от пропорции металлов в сплаве, хотя более дешевые металлы часто ускоряют процесс.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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