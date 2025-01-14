В Кузбассе несколько человек пострадали во время давки на концерте

В Кузбассе следователи проверяют информацию о ЧП на концерте, где пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

Инцидент произошел 12 января на концертном мероприятии в одном из досуговых заведений города Кемерово. В какой-то момент возникла давка, толпа людей разбила стеклянную перегородку, в результате чего несколько посетителей получили травмы, среди которых несовершеннолетние.

«По данному факту в следственном отделе по Центральному району г. Кемерово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Кемерово, Зоя Осколкова

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