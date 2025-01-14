Мужчина привез в Москву из Дубая 50 кг человеческих волос

Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Домодедово нашли и изъяли в багаже 37-летнего мужчины около 50 кг натуральных волос на сумму более 7 млн рублей. Мужчина прилетел в Москву из Дубая, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ФТС, иностранец прошел через «зеленый» коридор, предназначенный для пассажиров без декларируемых товаров. Но при проверке багажа у него были обнаружены семь пластиковых пакетов, содержащих 300 пучков волос различных цветов и типов.

Мужчина сообщил таможенникам, что работает парикмахером-стилистом, вернулся с международного фестиваля красоты и не знал о правилах провоза багажа. По словам задержанного, он оценивал стоимость изъятого у него груза в 300 000 рублей и в России хотел использовать волосы для создания париков, трессов и шиньонов.

По решению службы ФТС по Домодедово, пассажира признали виновным в нарушении ч.1 ст. 16.2 КоАП (нарушение порядка декларирования товаров). За это ему был назначен административный штраф в размере более 3,3 млн рублей

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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