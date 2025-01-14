В США два человека погибли во время охоты на снежного человека

В США в штате Вашингтон двое мужчин погибли во время охоты на снежного человека. Как сообщает портал NPR, мужчины 37 и 59 лет прибыли из штата Орегон в конце декабря. Они должны были вернуться к Рождеству, но на связь так и не вышли. После этого их родственники обратились в полицию.

В поисковой операции участвовали более 60 человек. Поиски продолжались три дня.

Сначала на дороге был обнаружен их автомобиль. Тела охотников были найдены в густой лесистой местности.

По данным местного шерифа, мужчины погибли из-за плохой подготовки, сложной местности и суровых погодных условий.

Снежный человек, широко известный как «Бигфут», – это большой волосатый персонаж, напоминающий человека, который, как полагают, обитает в северо-западных частях США и Канады. Существование Бигфута обсуждалось десятилетиями, и многие сообщали о наблюдениях этого существа. Более 700 сообщений о наблюдениях Бигфута в штате Вашингтон были отправлены в Организацию полевых исследователей Бигфута. Отмечается, что в округе Скэмания причинение вреда снежному человеку карается штрафом в размере 1000 долларов и даже тюремным заключением. Этот закон призван защитить загадочное существо и не допустить случайного попадания под пулю охотников.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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