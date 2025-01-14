В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки

Два человека погибли при утилизации просроченной взрывчатки в Томской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел возле населенного пункта Сухоречье. Сотрудники компании «Кузбасспецвзрыв» утилизировали 3,7 тонны выслуживших срок взрывчатых веществ на территории предприятия «Карьер-Камень».

В результате два человека погибли, еще один пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Томск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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