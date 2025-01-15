На Чукотке 11 детсадовцев получили ожоги при кварцевании игровой комнаты

В детском саду Анадыря 11 детей пострадали в результате кварцевания игровой комнаты. Воспитанники дошкольного учреждения получили ожоги век. Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

Накануне родители 11 воспитанников детсада «Сказка» обратились за медицинской помощью с жалобами на покраснение вокруг глаз у детей, которое было вызвано кварцеванием помещения группы. Об этом сообщила мэрия Анадыря в тг-канале. Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области, еще один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, госпитализация не требуется.

Сегодня,15 января, в детсад пришли восемь детей из тех, кому была оказана медпомощь накануне.

В настоящее время идет служебное расследование причин инцидента, отметили в горадминистрации.

Происшествием в детсаду заинтересовалась прокуратура. Анадырская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в детском учреждении. Надзорное ведомство «установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада», – говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Анадырь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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