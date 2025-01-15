В Нидерландах 12 человек поели голубику из магазина и теперь лечатся от гепатита А

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А после того, как поели голубику из супермаркета сети Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Элко Франца.

Возраст зараженных – от 25 до 77 лет.

«Двое пациентов настолько больны, что их пришлось госпитализировать», – сообщил Франц.

По словам эксперта, вероятно, гепатит А попал на голубику во время сбора урожая – это могло произойти в случае, если зараженный сборщик ягод не помыл руки после посещения туалета. Отмечается вероятность инфицирования вирусом сотен людей. В настоящее время торговая сеть отозвала пакеты с голубикой из супермаркетов, покупателей призывают возвращать ягоды в магазин. Но, возможно, многие ели этот продукт ранее. При этом Франц отмечает, что «большинство людей заболевают гепатитом А лишь в легкой форме или вообще не заболевают». По его словам, далеко не все будут обращаться к врачу, а если заболевание недостаточно тяжелое, тестирование на гепатит А проводиться не будет.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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