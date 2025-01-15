В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В оперативных службах сообщили, что возгорание не связно с внешним воздействием.
Зарево над предприятием заметили местные жители около четырех часов утра. Выяснилось, что на заводе загорелись установка №18 и два теплообменника, передает агентство «V1».
«В настоящее время всё потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет», – сообщили в экстренных службах.
Причина пожара устанавливается. Известно, что возгорание произошло в результате нештатной ситуации и никак не связано с каким-либо внешним воздействием.
Волгоград, Зоя Осколкова
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