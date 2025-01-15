В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В оперативных службах сообщили, что возгорание не связно с внешним воздействием.

Зарево над предприятием заметили местные жители около четырех часов утра. Выяснилось, что на заводе загорелись установка №18 и два теплообменника, передает агентство «V1».

«В настоящее время всё потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет», – сообщили в экстренных службах.

Причина пожара устанавливается. Известно, что возгорание произошло в результате нештатной ситуации и никак не связано с каким-либо внешним воздействием.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube