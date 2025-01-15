Неизвестные ограбили депозитарий в Сочи

В Сочи расследуют кражу нескольких миллионов рублей из ячеек в многофункциональном депозитарном центре. Количество потерпевших уточняется.

Одна из клиенток депозитария обнаружила исчезновение нескольких миллионов рублей из арендованной ячейки. Позже стало известно, что деньги пропали и из других ячеек. На данный момент ущерб превышает 20 млн рублей.

У ячеек имеется два ключа, один из них находится у арендатора, второй – у администрации депозитария. Открыть хранилище можно только имея при себе оба ключа.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Точное число потерпевших устанавливается.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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