С интересной проблемой столкнулись полицейские в Хьюстоне. Они утверждают, что крысы регулярно наведываются в помещения для хранения вещественных доказательств полицейского управления и поедают наркотики.

По словам сотрудников, проблема «носит системный характер», а грызуны уже «насладились» частью огромного количества марихуаны, находившейся на хранении в отделе.

По словам официальных лиц, полиция Хьюстона столкнулась с проблемой после того, как наркозависимые крысы уже не в первый раз вторглись в комнату улик городской полиции, сообщает Guardian. В прошлую пятницу несколько городских чиновников, включая мэра Хьюстона Джона Уитмайра, начальника полиции Джей Ноэ Диаса и окружного прокурора округа Харрис Шона Тира, дали пресс-конференцию, на которой они объявили о новых мерах по очистке комнаты для хранения вещдоков полиции Хьюстона, которая кишит крысами. Тогда наблюдатели отметили тот факт, что даже городской градоначальник решил вмешаться в решение проблемы с грызунами, как будто она является самой важной для техасского города.

Выступая на пресс-конференции, Уитмайр отметил, что наркотиками в хранилище «наслаждаются только крысы». Главный городской полицейский решил рассказать о том, что грызуны стали хозяевами в помещении, где хранится более 1,2 миллиона улик, в том числе «записи об убийстве 1947 года». «У нас есть до сих пор хранятся килограммы кокаина из 90-х годов, когда люди уже были отправлены в тюрьму, уже освобождены от наказания, а мы до сих пор его храним», – пояснил Диас. Джошуа Рейсс, главный юрисконсульт окружной прокуратуры округа Харрис, сказал, что крысам также удалось проникнуть в комнату для улик, принадлежащую отделу по борьбе с наркотиками полиции Хьюстона. По его словам, крысы «распотрошили упаковку, содержащую грибы».

В итоге власти решили уничтожать все наркотики, которые «были изъяты до 2015 года». Однако сотни килограмм запрещенных веществ останутся в хранилище, что даст волю фантазиям грызунов, отметили пользователи, саркастически заметив, что эта проблема, похоже, потребует решительного участия избранного президента Трампа, который справится с ней в отличие от местных властей, сообщает «Российская газета».

Хьюстон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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