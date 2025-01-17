В Якутии пожилой научный сотрудник отдал мошенникам более 3 млн рублей

В Якутии 81-летний научный сотрудник местного НИИ отдал мошенникам более трех миллионов рублей своих сбережений.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по республике Саха, жертве мошенничества позвонили от имени гендиректора научного института и предупредили, что скоро с ним свяжутся правоохранительные органы. «Сотрудник МВД», «оперативник ФСБ» и «работник Росфинмониторинга» обманули пожилого мужчину и убедили перевести им 3,3 миллиона рублей его накоплений.

Примечательно, что в банке сотрудники пытались убедить жертву не переводить деньги незнакомым людям, но успеха не достигли – несмотря на беседу с настоящей СБ финансового учреждения, пенсионер снял накопления и отправил преступникам.

Важно, что настоящий сотрудник банка опрашивал мужчину о причине вывода накоплений и даже связал его с настоящей службой безопасности. Однако тот стоял на своем: «Деньги нужны внуку и точка!" – после чего счет был разблокирован.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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