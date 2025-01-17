В Турции четырех человек арестовали по делу о продаже смертельно опасного алкоголя, от которого погибли уже 33 человека

В Турции арестовали четырех человек, которых подозревают в продаже смертельно опасного алкоголя. От него уже умело 33 человека и еще 48 находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

Обвинения выдвинуты по тяжелой статье – «Умышленное убийство», пишут турецкие СМИ.

С 1 января в Стамбуле было изъято 29 тонн контрафактного алкоголя, а у 64 компаний, продававших контрафактный или контрабандный алкоголь, были отозваны лицензии.

Владельцы специализированных магазинов обвиняют правительство в косвенной ответственности за эту волну смертей из-за высоких налогов на алкоголь, которые, по их словам, способствуют подпольному производству.

По данным провинции, в 2024 году в Стамбуле из-за отравления фальсифицированным алкоголем уже умерло 48 человек.

Стамбул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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