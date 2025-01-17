Аэропорт Владикавказа временно закрыт из-за БПЛА

В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим «Ковер» – аэропорт «Владикавказ» закрыт на прием и отправку воздушных судов», – написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности, добавил глава региона. Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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