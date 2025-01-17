В Волгодонске тренера спортивной школы задержали за совращение девочек

В Волгодонске Ростовской области следователи возбудили уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в отношении 62-летнего тренера в детском спортивном учреждении. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый под предлогом выполнения массажа приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» (ч. 3 ст. 135 УК) и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ч. 3 ст. 134 УК РФ).

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также иных лиц потерпевших от ротивоправных действий подозреваемого», – отметили в СК.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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