В Приморье сразу пять человек пострадали в ДТП

Пять человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Находке, сообщает полиция Приморья.

По имеющейся на данный момент информации, водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля. Все они доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Находка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube