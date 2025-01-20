В Туве контрактников пытали электрошокером перед отправкой на СВО

В Туве проводят расследование по факту жестокого обращения с военнослужащими. Сотрудник военной полиции избивал и пытал контрактников перед отправкой в зону спецоперации.

«По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части №55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», – говорится в заявлении на официальном портале республики.

Вопросом занимаются военно-следственный комитет и военная прокуратура. Виновные уже установлены, они понесут наказание, подчеркнул спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар.

Ранее российские военкоры распространили запись о том, как военная полиция в Туве избивает бойцов штурмового подразделения, которых хотят вернуть на фронт. Как уточняет телеграм-канал «Baza», ранее военнослужащие сообщали общественникам о том, что их пытались отправить в зону боевых действий, хотя они еще не оправились о ран. После одной из таких жалоб и начались пытки и избиения.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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