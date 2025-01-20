В Анапе зафиксированы новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы в районе Анапы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Новые выбросы носят незначительный характер, они были выявлены на территории от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. «Определены 14 основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, проводятся мероприятия по ликвидации загрязнения», – сказали в МЧС.

С начала работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на Кубани очищено 285 км береговой линии, собрано более 169,5 тыс. тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе сорбентом обработано 43 тыс. кв. метров акватории. В Крыму проведена очистка 181 км береговой линии, вывезено 482 тонны грунта. В Севастополе обследовано 165 км берега, собрано 212 тонн загрязненного песка. Также продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Из его кормовой части вывезено более 2,5 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости.

Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Загрязнение затронуло Крым, Краснодарский край, Азовское море.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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