В Мариуполе поймали украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.
По данным УФСБ по региону, задержанный, будучи гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя.
После получения паспорта России он продолжил по заданию военной разведки Украины собирать информацию о российских военнослужащих.
Следователи УФСБ по ДНР возбудили уголовное дело двум статьям УК РФ – «Госизмена» (ст. 275) и «Шпионаж» (ст. 276).
Донецк, Наталья Петрова
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