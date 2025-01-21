В Мариуполе поймали украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По данным УФСБ по региону, задержанный, будучи гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя.

После получения паспорта России он продолжил по заданию военной разведки Украины собирать информацию о российских военнослужащих.

Следователи УФСБ по ДНР возбудили уголовное дело двум статьям УК РФ – «Госизмена» (ст. 275) и «Шпионаж» (ст. 276).

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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