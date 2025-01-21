В Алтайском крае студент пытался сжечь военкомат

В Барнауле задержали студента, который пытался поджечь военный комиссариат. Об этом сообщает управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Алтайскому краю.

18-летний учащийся средне-специального учреждения попал под влияние представителей украинской террористической организации. По указанию кураторов он купил все необходимое для поджога и направился к зданию военкомата.

Исполнить задуманное молодой человек не смог, поскольку его своевременно задержали силовики. По данным спецслужбы, юноша не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, он пытался поджечь военкомат, чтобы военнослужащие не смогли попасть в зону СВО.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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