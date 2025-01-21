В Башкирии на трассе загорелся автобус с людьми

В Башкирии на трассе загорелся автобус с людьми. Как сообщает пресс-служба регионального ГАИ, инцидент произошел утром 21 января в Туймазинском районе на 1291 километре трассы М5 «Урал». Транспортное средство, принадлежащее частной фирме, следовало по маршруту «Махачкала-Уфа».

Как рассказали в МЧС Башкирии, пожар был потушен за 18 минут, никто не пострадал.

В салоне на момент возгорания находилось 12 человек, из них 9 – пассажиры. Все они успели эвакуироваться. Сотрудники экстренных служб на своих автомобилях доставили пассажиров и водителей до ближайшей гостиницы.

Уфа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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