Пенсионерка из Архангельска отдала мошенникам 17 миллионов деньгами и украшениями

В Архангельской области пенсионерка отдала мошенникам денег и украшений на 17 миллионов рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Нененцкого автономного округа, обвинение утверждено в отношении двух жителей Самарской области. Им вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года обвиняемые вступили в группу, сформированную для обмана граждан. Ее члены под видом сотрудников силовых структур звонили россиянам, обвиняли их в госизмене и вымогали деньги. Такой же атаке подверглась пожилая жительница Архангельска: под угрозой телефонных обвинений по финансировании ВСУ 88-летняя жертва передала курьером преступной группы более 17 миллионов рублей деньгами и украшениями.

Дело ожидает передачи в суд Архангельска.

Архангельск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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