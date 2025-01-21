Житель Приморья сядет на шесть лет за продажу шкуры амурского тигра

В Уссурийске Приморского края закончился суд над двумя местными жителями, незаконно продавшими шкуру амурского тигра. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, летом 2024 года житель села Воздвиженка нашел шкуру амурского тигра и спрятал ее. Позже, сговорившись со знакомым о продаже, передал ему на хранение. Осенью мужчина был задержан по подозрению в совершении другого преступления. В декабре его сообщник попытался продать шкуру и встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей.
Покупатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Преступника задержали на месте, шкуру краснокнижного животного изъяли из незаконного оборота.
Мужчины признаны виновным в совершении преступления. Одному из них суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, другому – пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
В связи с мягкостью наказания, назначенного одному из осужденных, Уссурийская городская прокуратура принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль надзорного ведомства.
Приморье, Елена Васильева
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