Житель Приморья сядет на шесть лет за продажу шкуры амурского тигра

В Уссурийске Приморского края закончился суд над двумя местными жителями, незаконно продавшими шкуру амурского тигра. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, летом 2024 года житель села Воздвиженка нашел шкуру амурского тигра и спрятал ее. Позже, сговорившись со знакомым о продаже, передал ему на хранение. Осенью мужчина был задержан по подозрению в совершении другого преступления. В декабре его сообщник попытался продать шкуру и встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей.

Покупатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Преступника задержали на месте, шкуру краснокнижного животного изъяли из незаконного оборота.

Мужчины признаны виновным в совершении преступления. Одному из них суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, другому – пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

В связи с мягкостью наказания, назначенного одному из осужденных, Уссурийская городская прокуратура принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль надзорного ведомства.

Приморье, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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