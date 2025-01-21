В Казани в частной клинике умер годовалый малыш

Маленький ребенок скончался на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. Возбуждено уголовное дело.

Малыша привели на прием родители, во время процедуры состояние ребенка резко ухудшилось. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались спасти маленького пациента, но он скончался.

«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник», – говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Причина смерти ребенка устанавливается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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