В Казани в частной клинике умер годовалый малыш

Маленький ребенок скончался на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. Возбуждено уголовное дело.
Малыша привели на прием родители, во время процедуры состояние ребенка резко ухудшилось. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались спасти маленького пациента, но он скончался.
«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник», – говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.
В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Причина смерти ребенка устанавливается.
Казань, Зоя Осколкова
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