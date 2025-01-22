В Ростовской области отразили налет 15 украинских бесплотников

В Ростовской области силы противоздушной обороны минувшей ночью отразили налет украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 15 дронов.
Украинские беспилотники перехвачены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах, уточнил Слюсарь.
Пострадавших и разрушений на земле нет, но зафиксировано падение обломков сбитых дронов на территории частных домов в городе Красный Сулин и в поселке Марьино в Донецке, а также на территорию возле детского сада «Березка» в Марьино.
«Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады», – написал врио главы региона в своем тг-канале.
Вместе с тем Минобороны России сообщило об уничтожении шесть беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области. Всего за прошедшую ночь, по данным ведомства, над российскими регионами было нейтрализовано 8 украинских дронов. Помимо Ростовской области, атаку БПЛА отражали в Воронежской и Курской областях – там уничтожено по одному дрону.
Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Москва, Наталья Петрова
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