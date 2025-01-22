В Таиланде россиянка набросилась с ножом на полицейских

В Таиланде российская туристка устроила дебош и пыталась пробраться на чужую виллу, а затем набросилась на полицейских. Женщину удалось обезвредить и задержать.
56-летняя россиянка прибыла на фестиваль EDC Thai 2025. По всей видимости, женщина злоупотребила спиртными напитками и запрещенными веществами и попыталась проникнуть в чужой дом.
На место прибыли полицейские, которым дебоширка оказала сопротивление. Она схватила ножи и пригрозила стражам порядка, а затем направила лезвие на себя. В этот момент один из правоохранителей выстрелил хулиганке в руку резиновой пулей.
Туристку задержали и провели медосвидетельствование. Проводится расследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе россиянки.
Бангкок, Зоя Осколкова
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