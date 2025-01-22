В Алтайском крае более восьми тысяч жителей остались без тепла из-за аварии

В городе Бийске Алтайского края более восьми тысяч жителей остались без тепла из-за аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Прокуратурой города Бийска Алтайского края организована проверка по факту аварийного отключения тепловой энергии», – говорится в сообщении со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.
В общей сложности без теплоснабжения остались 146 многоквартирных домов и 15 социальных объектов.
Причины отключения отопления устанавливаются. Работают аварийные бригады.
В прокуратуре контролируют ситуацию с соблюдением прав граждан, в том числе перерасчет платы за коммунальные услуги.
Барнаул, Зоя Осколкова
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