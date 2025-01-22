Энергодар пережил атаку украинских беспилотников

Украинские боевики нанесли удар беспилотниками по городу Энергодару, расположенному вблизи Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших, сообщили в горадминистрации.

«Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В администрации города отметили, что информация о разрушениях не поступала. Там предупредили население о сохраняющейся угрозе новой атаки.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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