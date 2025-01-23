В Донбассе задержали банду шахтеров

В ДНР пресекли незаконную добычу угля на одной из шахт. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Незаконную добычу выявили в Шахтерском муниципальном округе. «Правоохранители установили, что злоумышленники с целью незаконного обогащения добывали на одной из шахт каменный уголь артельным способом», – говорится в сообщении.

В общей сложности полицейские задержали 11 человек, а также изъяли шахтное оборудование, четыре грузовых автомобиля и один погрузчик.

По словам одного из задержанных, в день им удавалось добыть от 5 до 10 тонн угля. Полиция также установила каналы сбыта сырья.

В настоящее время устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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