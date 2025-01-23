Житель Камчатки пытался убить и съесть собаку

На Камчатке местный житель пойдет под суд за попытку убить и съесть собаку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе краевой прокуратуры, в ноябре 2024 года 37-летний местный житель заманил дворового пса в съемное жилье для того, чтобы убить и съесть его. Он нанес животному не менее десяти ударов ножом.

На шум прибежала соседка, которая вызвала полицейских и помешала мужчине завершить преступление. Испугавшись, мужчина попытался скрыть следы, выбросил орудие и свою жертву с окна третьего этажа. Силами неравнодушных соседей и ветеринаров жизнь собаки удалось спасти.

Уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье) направлено мировому судье Петропавловск-Камчатского судебного района.

Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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