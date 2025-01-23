В Уссурийске лошадь проломила девушке череп и размозжила мозг

В Уссурийской городской больнице врачи почти месяц спасают девушку с открытым переломом черепа и размозжением мозга. Тяжёлую травму ей нанесла лошадь. По одной информации, животное испугалось автомобиля, начало брыкаться и попало копытом в голову девушке, которая её вела. По другой – кони подрались, а ей досталось случайно.

Как сообщает Уссурийская центральная городская больница, 1 января скорая помощь доставила девушку в крайне тяжёлом состоянии с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

В больнице пациентке экстренно выполнили компьютерную томографию головного мозга, по результатам которой был диагностирован открытый вдавленный перелом костей черепа, размозжение головного мозга, кровоизлияние, ушиб головного мозга тяжёлой степени.

Дежурный врач-травматолог успешно выполнил операцию по удалению вдавленных костных отломков – декомпрессионно-резекционную трепанацию черепа. 10 дней пациентка находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. За её жизнь боролись анестезиологи-реаниматологи и травматологи.

Прошло больше 20 дней, в больнице говорят, что теперь жизни пациентки уже ничего не угрожает. Девушка находится в травматологическом отделении, где ей предстоит длительное лечение и реабилитация.

Очевидцы говорят, что такую серьёзную травму девушка получила, когда вела лошадь по обочине дороги. Испугавшись проезжающего мимо автомобиля, животное начало брыкаться и лягнуло девушку копытом в голову. По информации редакции Новостей VL.ru, это случилось в селе Утёсном, пострадавшая была не одна, коней вели с поля, они подрались, а девушка попала между их копыт.

Уссурийск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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