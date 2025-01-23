В Пермском крае запретили шуметь днем

В Пермском крае теперь нельзя шуметь днем. В период тихого часа (в любой день недели) – с 13 до 15 часов по местному времени все шумные работы должны быть прекращены. В случае нарушения – штраф. Законопроект о тихом часе приняли сегодня депутаты Законодательного Собрания Пермского края приняли во втором чтении.

«С 13:00 до 15:00 ежедневно устанавливается запрет на шум. Он будет действовать как в отношении многоквартирных домов, так и придомовых территорий. Нарушением тишины будут считаться звуки ремонтных работ, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, громкое пение, свист, стук, автомобильная сигнализация и другие. При этом закон не коснется спортивных и культурно-массовых мероприятий», – поясняет пресс-служба ЗакСо.

Кроме того, штрафу будут подвергаться владельцы машин, припаркованных у домов – в случае, если они не будут выключать сработавшую сигнализацию.

Нарушение закона о тихом часе будет стоить физлицам до 3 тысяч рублей, доджностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей, юрлицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что шуметь по закону также нельзя и ночью: с 22 до 7 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные и праздничные дни.

Пермь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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