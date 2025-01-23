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Четверг, 23 января 2025, 12:20 мск

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В Ингушетии по делу о хищении при строительстве электроподстанции арестовали восемь человек

В Ингушетии в рамках расследования дела о хищении 66 млн рублей при строительстве электроподстанции арестовали восемь человек. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Ингушэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

По данным следствия, члены ОПГ похитили более 66 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе Ингушетии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

«Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО», – добавили в ведомстве.

Магас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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