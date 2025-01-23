Американских чиновников обязали докладывать о своих коллегах, поддерживающих инклюзивность

В США чиновников обязали докладывать о сторонниках политики инклюзивности. 22 января федеральные служащие получили письма, в которых им поручили докладывать о коллегах, которые работают над проектами, связанными с политикой инклюзивности и равенства. Если поручения не будут выполнены, то это приведет к «неблагоприятным последствиям», передает содержание сообщений NBC News.

«Эти программы разделяли американцев по расовому признаку, впустую тратили доллары налогоплательщиков и приводили к позорной дискриминации»,– говорится в письме. Некоторые сотрудники, как указано в письме, пытаются скрыть, что продолжают работать в программе по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). О таких фактах предписано сообщить Управлению по работе персоналом в течение 10 дней. В Белом доме эту информацию не прокомментировали.

20 января, в день вступления в должность, президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации программы инклюзивности, также он запретил вывешивать на зданиях госвласти «радужные» флаги.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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