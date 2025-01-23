В Запорожье в аварии с бензовозом погибли пять человек

В Запорожской области смертельное ДТП с бензовозом унесло жизни пяти человек. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Авария произошла на 286-м километре дороги Р-280 «Новороссия». Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом.
В результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.
На месте работают медики и правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Запорожье, Зоя Осколкова
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