В Запорожье в аварии с бензовозом погибли пять человек

В Запорожской области смертельное ДТП с бензовозом унесло жизни пяти человек. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Авария произошла на 286-м километре дороги Р-280 «Новороссия». Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом.

В результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.

На месте работают медики и правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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