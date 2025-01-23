Более 23 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за ночного урагана

В Красноярском крае ураган оставил без света более 23 тысяч жителей 44 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

«Ключевая задача сегодня – восстановить электроснабжение во всех районах края. Будем сверять ситуацию на местах каждые два часа», – написал глава региона по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий.

Котюков уточнил, что на местах работают аварийные бригады. Численность специалистов ресурсоснабжающих организаций, задействованных в ликвидации последствий ЧП, увеличена.

Кроме того, губернатор поручил главам пострадавших населенных пунктов ввести особые режимы реагирования и заранее подготовить резервные источники электроэнергии в связи с ожидающимися морозами.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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