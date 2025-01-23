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Четверг, 23 января 2025, 15:44 мск

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В Волгоградской области ребенок погиб в аварии со школьным автобусом

В Волгоградской области школьный автобус попал в аварию. На место прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции.

«23 января 2025 около 14-00 час. в Октябрьском районе на автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса «ПАЗ»», – сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, в результате пострадали несколько человек. Позже появилась информация о том, что один школьник скончался от полученных травм.

К месту аварии выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи Главка, следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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