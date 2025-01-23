В США подросток открыл стрельбу в школе, а затем покончил с собой

В результате стрельбы в одной из школ в Нэшвилле (штат Теннесси) погибла ученица, еще один учащийся получил ранения. Об этом сообщает AP, ссылаясь на местных правоохранителей. Огонь открыл 17-летний подросток, позже он совершил суицид.

Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил, что злоумышленник столкнулся с 16-летней учащейся в школьном кафетерии и начал стрелять в нее, в результате чего девушка погибла.

Пуля задела еще одного ученика, его госпитализировали. После оказания медпомощи подростка выписали из больницы.

Отмечается, что еще один учащийся во время инцидента получил травму лица, упав на пол. Его доставили в больницу.

Полиция Нэшвилла, федеральные и государственные агентства изучают «крайне тревожные онлайн-записи и сообщения в социальных сетях», оставленные злоумышленником, чтобы установить мотив преступления, говорится в заявлении правоохранителей.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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