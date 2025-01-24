На Сахалине мужчина с ножом ворвался в детсад и потребовал отдать ему детей

На Сахалине неадекватный мужчина с ножом проник в детский сад и потребовал отдать ему детей, угрожая в противном случае совершить суицид. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Инцидент произошел в детсаду Долинского городского округа. К моменту прибытия сотрудников уголовного розыска мужчина успел покинуть детское учреждение. По описанию злоумышленника оперативники опознали в нем 36-летнего местного жителя, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Мужчину задержали во дворе дома по улице Комсомольской. Он попытался оказать сопротивление полицейским. Правоохранители изъяли нож, который злоумышленник прятал в рукаве куртки.

По факту происшествия проводится проверка.

В настоящее время мужчина содержится в специальном помещении для задержанных лиц за нарушение по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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