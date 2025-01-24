В Сибири стая бродячих собак растерзала женщину

В Новосибирской области стая бродячих собак напала на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, днем 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела женщина скончалась на месте происшествия», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что собаки напали на женщину неподалеку от мусорного полигона. Проводится прокурорская проверка.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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