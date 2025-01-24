В Краснодаре командира самолета задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене за перевод денег на финансирование украинской армии. Об этом сообщили УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным спецслужбы, 56-летний пилот связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис совершил перевод криптовалюты на указанный расчетный счет, передает ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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