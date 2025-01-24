В Ростовской области бандиты похищали участников СВО

В Ростовской области раскрыли преступную группировку, которая специализировалась на похищениях военнослужащих и вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», – говорится в сообщении. Затем военных похищали и требовали деньги, угрожая возбуждением уголовного дела за связь с несовершеннолетними. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции.

Кроме того, бандиты занимались вымогательством денег у бизнесменов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях.

Один из участников банды был судим за мошенничество и представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Другой фигурант выдавал себя за помощника полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве. Задержаны 11 человек, все они помещены под стражу.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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