В Севастополе объявлен режим ЧС федерального уровня

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций признала обстановку с выбросами мазута в Севастополе чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Как сообщила пресс-служба МЧС, город получит дополнительную помощь в связи с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда Правительства РФ», – пояснили в МЧС.

По данным на утро 24 января, в Севастополе собрано и вывезено более 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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