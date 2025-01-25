В Удмуртии на пожаре погибли двое маленьких детей

Двое малолетних детей погибли в пожаре в Удмуртии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в субботу в селе Малая Пурга. Малыши трех и пяти лет, играя с зажигалкой, подожгли мебель. Их мать и 13-летняя сестра пытались потушить пламя. Испугавшись, младшие дети спрятались под кроватью. Поняв, что справиться с пожаром не могут, женщина и девочка-подросток выбежали на балкон. Из квартиры малышей вынес отец. Их госпитализировали, но медики не смогли спасти детей. Малыши скончались в результате отравления угарным газом.

Следственные органы в связи с гибелью детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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