ВСУ обстреляли херсонские Алешки кассетными снарядами – погибли три человека

ВСУ обстреляли Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. В результате удара погибли как минимум три мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Личности погибших устанавливаются.

Глава региона добавил, что город усеян минами «Лепесток» и неразорвавшимися кассетами.

Сальдо призвал жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах. «Принимаются меры по разминированию», – написал он в своем тг-канале.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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