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Суббота, 25 января 2025, 16:34 мск

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В Марий Эл зарезали женщину и двух ее малолетних детей

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Следственный комитет расследует убийство матери и двух ее маленьких детей в Марий Эл. Тела 29-летней женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями обнаружены в субботу, 25 января, в квартире в городе Звенигово, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

«В настоящее время по уголовному делу проводится осмотр места происшествия, выполняется следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лица, причастного к совершению преступления», – говорится в сообщении.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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