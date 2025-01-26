В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов в центре города

Правоохранители задержали юношу, который поджег три ресторана в Краснодаре по указанию неизвестных лиц. Об этом сообщил краевой полицейский главк.

В субботу, 25 января, в полицию города поступило сообщение о поджоге в трех заведениях общепита в Западном городском округе в период времени с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским.

Поджигателем оказался 19-летний житель Динского района Кубани. Он рассказал сотрудникам полиции, что совершил поджоги ресторанов по указанию неизвестных после того, как был взломан его аккаунт и он стал получать угрозы использования его личных данных для совершения противоправных действий.

Собранные правоохранителями материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным Муниципального центра управления города, в субботу в 22:27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove на улице Красная, 109. Было эвакуировано 50 человек. В 22:51 стало известно о возгорании в ресторане на улице Северной, в результате чего эвакуировано 37 человек. В 23:36 поступило сообщение о пожаре в заведении на улице Красной, было эвакуировано 15 человек.

Отмечалось, что все возгорания потушили, никто не пострадал.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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