В Сочи полиция задержала 20 человек, устроивших беспорядки из-за отмены концерта

В Сочи не попавшие на концерт люди устроили беспорядки. В результате сотрудники полиции задержали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

В полицию поступило сообщение о минировании концертной площадки. Посетителей и персонал эвакуировали. На место прибыли взрывотехники.

«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», – отметили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. Опасных предметов на концертной площадке не обнаружили.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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